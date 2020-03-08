وزير الرياضة والجنايني يدعمان بيراميدز أمام زاناكو

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مباراة بيراميدز أمام زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد الدفاع الجوي.

كما حضر عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة المباراة.

واستقبل ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي، ورحب بدعمهما للفريق في مهمته القارية.

كما تواجد في المقصورة، جهاز المنتخب الوطني الأول بالكامل، بقيادة حسام البدري، ومعه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأنيس الشعلالي وأيمن طاهر.

وتواجد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وعبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الفني للنادي.

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة مشواره الناجح في ظهوره القاري الأول بتاريخه، حيث وضع قدما ونصف في الدور قبل النهائي من الكونفدرالية بالفوز ذهابا على زاناكو الزامبي 3-0 خارج الديار.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، حتى يعبر إلى المربع الذهبي في مباراة الإياب.

اقرأ أيضا

بدون النني..4 محترفين فقط في قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو

مصر والمغرب يكتبان ما لم يحدث في تاريخ دوري الأبطال

سبورة في الجول - كيف استفاد الأهلي من الدرس وتأهل بجدارة على حساب صن داونز

رسائل مؤثرة من بالوتيللي بسبب كورونا: لماذا أخاطر بأمي من أجل المال

عبد الحفيظ يحدد موعد عودة رمضان ويؤكد: استبعاد كهربا قرار من فايلر