ميلنر: التأخر في النتيجة أمام بورنموث؟ نملك صلاح وماني وفيرمينو

يشعر جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بالطمأنية حين يتأخر فريقه في نتيجة أي مباراة، بسبب امتلاك الثلاثي الناري، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقلب ليفربول تأخره بهدف أمام بورنموث إلى فوز بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي ليوسع الفارق في الصدارة إلى 25 نقطة ويقترب أكثر من لقب الدوري بشكل رسمي.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليست هناك مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي. ربما يشعر البعض بالملل من تكرار قول الأمر نفسه، ولكن هذه هي الحقيقة".

وأضاف "لم نقدم أفضل أداءً لنا أمام بورنموث أيضًا، ولكن أي فريق كان ليظهر بنفس الشكل بعد النتائج الأخيرة. الكثير من الفرق كانت لتتعثر بعد التأخر بهدف مبكر، ولكننا أظهرنا ردة فعل جيدة للغاية".

وأكمل ميلنر "لقد حافظنا على تركيزنا، وعندما تمتلك مهاجمين رائعين كمهاجمينا، فدائمًا ما تكون لديك فرصة للعودة في النتيجة".

وشدد المخضرم "أنفيلد مكان رائع للعب كرة القدم. حتى عندما تأخرنا في النتيجة، لم تتوقف الجماهير عن تشجيعنا والهتاف لنا".

وتابع "أن نحقق كل هذا الكم من الانتصارات المتتالية على العديد من الفرق الكبيرة التي جاءت إلى هنا فهذا أمر مميز بالطبع، ولكن ما يهمنا الآن هو مواصلة تقديم العروض القوية، ونأمل أن نحقق ألقابًا أخرى للنادي ونساهم في كتابة تاريخ جديد له".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلاقي جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد، قبل 9 جولات من النهاية.

ويستعد ليفربول لاستضافة أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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