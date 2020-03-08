فوضى في إيطاليا.. وزير الرياضة يوصي بإيقاف الدوري ومباراة بارما وسبال تتأجل 45 دقيقة

تسببت توصية جديدة من فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي في حدوث حالة فوضى قبل دقيقة واحدة من إنطلاق مباراة بارما وسبال بدون جماهير في الجولة الـ26 من الدوري.

وأثناء وجود لاعبي بارما وسبال في النفق المؤدي لملعب المباراة، ووقت عزف نشيد الدوري الإيطالي بمدرجات خاوية، أوصى وزير الرياضة الإيطالي بإيقاف الدوري بسبب فيروس كورونا.

وعاد اللاعبون إلى غرف الملابس في انتظار القرار النهائي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن الوزير سبادافورا قبل دقائق فقط من انطلاق المباراة "أشارك آراء داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين، وأتفق مع دعوته لتعليق الدوري".

وتابع "ليس منطقيا في هذه اللحظة، في الوقت الذي نطلب فيه من مواطنينا تضحيات هائلة لمنع انتشار العدوى، المخاطرة بصحة اللاعبين والحكام والمدربين والمشجعين الذين سيجتمعون بالتأكيد لمشاهدة المباريات، فقط لحماية المصالح التي تدور حول هذه الرياضة".

وواصل "قررت الاتحادات الأخرى بحكمة تعليق النشاط للأيام القليلة المقبلة، أعتقد أنه من واجب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا أن يفكر مرة أخرى دون انتظار لإصابة لاعب، قبل تحمل هذه المسؤولية الخطيرة للغاية".

وأدت كلمات وزير الرياضة إلى إرباك الموقف داخل ملعب إينيو تارديني معقل بارما، ليتأجل انطلاق المباراة.

لكن في النهاية، أعلن بارما عبر حسابه على "تويتر" أن المباراة ستقام بشكل عادي لكن تأجل انطلاقها لمدة 45 دقيقة.

وبذلك تقام مباريات الجولة اليوم الأحد بشكل عادي، في انتظار القمة التي تجمع بين يوفنتوس وإنتر ميلان مساء اليوم.

ماذا يحدث؟

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إقامة كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل دون جماهير.

وأعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الدوري سيتم إيقافه في حال إصابة أي لاعب بالفيروس. ( اقرأ تصريحاته )

لكن القرار لم ينل رضا رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي والذي يطالب بإيقاف الدوري الإيطالي بسبب انتشار الفيروس.

وبكلمات مؤثرة من ماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا أعلن اتفاقه مع مطالب رئيس رابطة اللاعبين، وطالب يإيقاف الدوري بسبب الحفاظ على حياة اللاعبين وعائلاتهم. ( اقرأ ماذا قال )

ومن المقرر إقامة مباريات الجولة الـ 26 المؤجلة يومي الأحد والإثنين في الأسبوع الجاري، وسيكون من بينها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر.

يذكر أن إيطاليا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا وفقا للتقارير ووصلت حالات الوفاة إلى 233.

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