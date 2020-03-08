تشكيل بيراميدز - عودة عمر جابر أمام زاناكو.. والسعيد على مقاعد البدلاء

أعلن نادي بيراميدز التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه أمام زاناكو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل زاناكو ضيفا على فريق بيراميدز في الثالثة من عصر الأحد بعد الخسارة في الذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة عودة عمر جابر بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به أمام الأهلي في الكتف.

كما يتواجد عبد الله السعيد، وجون أنتوي، ودودو الجباس على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر - علي جبر - ويلفريد كانون - أحمد أيمن منصور

الوسط: أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمود حمادة - إريك تراوري.

الهجوم: محمد فاروق - عبده لومالا

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