رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف ماذا سيحدث إذا تعرض لاعب للإصابة بـ فيروس كورونا

لا يستبعد جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي إيقاف مسابقة الدوري في حال ثبوت إصابة لاعب بـ فيروس كورونا.

قرر الاتحاد الإيطالي إقامة كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل دون جماهير.

جرافينا قال لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "إذا ثبتت حالة إيجابية للاعب إيطالي قد نقرر إيقاف المسابقة بالكامل".

وأكمل "علينا أن نكون واقعيين في تلك الحالات وعلينا التأقلم مع كافة الاحتياطات الواجبة ونضمن سلامة اللاعبين أولا إّذ يؤثر على المسابقة".

وأتم "لا يمكننا استبعاد أي شيء في الوقت الحالي، لكن يجب علينا أيضا ألا نحاول فرض موقف لا يمكننا التنبؤ به في هذه اللحظة".

الاتحاد الإيطالي أعلن إقامة مباريات الجولة الـ 26 المؤجلة يومي الأحد والإثنين في الأسبوع الجاري، وسيكون من بينها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر.

إيطاليا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا بواقع 4634 شخصا وفقا للتقارير ووصلت حالات الوفاة إلى 197.

طالع أيضا:

شمس الأهلي لن تغرب اليوم

مدرب بيراميدز: لم نتأهل بعد.. نسعى لتكرار الفوز على زاناكو

الدوري يقترب في ليلة تاريخية لـ صلاح

90 دقيقة أو مباراة فاصلة تحسم لقب الدوري الأرجنتيني بين ريفر وبوكا