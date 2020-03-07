يوم الحسم.. 90 دقيقة أو مباراة فاصلة تحسم لقب الدوري الأرجنتيني بين ريفر وبوكا

في تمام الثانية بتوقيت القاهرة من فجر الثامن من مارس سيكون ريفر بليت وبوكا جونيورز على موعد من 90 بالقرب من لقب الدوري الأرجنتيني.

ريفر بليت متصدر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة ويليه بوكا جونيورز في المركز الثاني برصيد 45 وكلاهما يمتلك فرصة الفوز باللقب.

يحل ريفر بليت ضيفا على أتليتكو توكومان وفي نفس التوقيت يستضيف بوكا جونيورز خيمناسيا لا بلاتا ومدربه دييجو أرماندو مارادونا.

أسطورة بوكا جونيورز والأرجنتين السابق قد لا يحظى باستقبال حافل مثلما حدث في الملاعب الأرجنتينية أمام أنصار جماهيره في ظل اهتمام جماهير لا بومبونيرا بالفوز باللقب.

ريفر بليت كاد أن يُسهل الأمور قبل الجولة إذا فاز على ديفنسيا خوستيسيا في الجولة الماضية لكن هيرنان كريسبو هداف ريفر السابق ومدرب الخصم خطف نقطة التعادل من أرضية ملعب مونيمنتال.

وما قد يسهل مهمة المليوناريوس من اللقاء هو مشوار فريق المستضيف السلبي، إذ لم يفز أتليتكو توكومان في آخر 9 مباريات محليا وودع كوبا ليبرتادوريس من الدور التمهيدي.

في المقابل لن تكون مباراة بوكا جونيورز سهلة ضد أبناء مارادونا إذ يسعون للهروب من الهبوط ولا بديل لديهم عن الفوز من أجل البقاء واستغلال تعثر المنافسين، بعدما حققوا انتصارين متتاليين.

فوز قد يجعل الفريق مع تعثر كولون سانتا فيه وباتروناتو يخوض ملحق البقاء في الدوري الأرجنتيني.

ماذا يحدث إذا تعادل بوكا وريفر في النقاط؟

الحالة الوحيدة التي تجعل قطبي الأرجنتين يخوضون مباراة فاصلة على أرض محايدة هي التعادل في النقاط وفقا لقواعد الدوري الأرجنتيني.

تعادل بوكا جونيورز وخسارة ريفر بليت هي الحالة الوحيدة التي تقود للتعادل.

فيما يحسم فوز ريفر بليت اللقب دون النظر لنتيجة خصمه، بينما يحتاج بوكا جونيورز للفوز وتعثر ريفر بالتعادل أو الهزيمة لحصد اللقب.

النسخة 130 ستشهد ساعة ونصف أخيرة مشتعلة قد تمتد لنشاهد لقب ريفر بليت الـ 37 أو بوكا جونيورز الـ 34.

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