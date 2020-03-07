مدرب بيراميدز: لم نتأهل بعد.. نسعى لتكرار الفوز على زاناكو

يتطلع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لتحقيق الانتصار مرة أخرى أمام زاناكو الزامبي في الكونفدرالية.

بيراميدز انتصر على زاناكو على ملعب الأخير بثلاثية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال مدرب بيراميدز: "مباراة زاناكو هامة للغاية ونسعى لتكرار الفوز مرة أخرى".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "زاناكو خصم قوي وصاحب خبرات ولم نتأهل حتى الآن".

وتابع "أتمنى مواصلة الأداء الجيد الذي ظهرنا عليه في لقاء الذهاب وتكرار الذهاب".

وأكمل حديثه قائلا: "أثق في قدرات لاعبي فريقي وقدرتهم على الانتصار. نمتلك 22 لاعبا والكل جاهز تماما للمواجهة".

وأوضح "نتطور مع كل مباراة من لقاء لآخر. طموحنا هو الفوز باللقب الإفريقي وكذلك لقب كأس مصر".

ويستعد بيراميدز لمواجهة زاناكو يوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.