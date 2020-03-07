تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في مباراته الـ 100 في الدوري الإنجليزي

يخوض محمد صلاح مباراته رقم 100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث في الجولة الـ 29.

ويسعى الريدز للعودة للانتصار بعدما تلقى الفريق هزيمتين أمام واتفورد في الدوري وتشيلسي في كأس الاتحاد والتي حدثت لأول مرة منذ يناير 2019.

ويمتلك صلاح سجلا مميزا أمام بورنموث إذا سجل 7 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ويغيب البرازيلي أليسون بيكر بسبب إصابته قبل مباراة تشيلسي السابقة ويعوضه الإسباني أدريان وفقا لحديث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

كما يغيب أندي روبرتسون كإجراء احترازي من أجل مواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: فابينيو - جورجينو فينالدوم - أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

وجاءت دكة البدلاء: لونجران - نابي كيتا - تاكومي مينامينو - آدم لالانا - ديفوك أوريجي - جويل ماتيب - ويليامز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة فيما يحتل بورنموث المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.

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