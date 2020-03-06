برونو يظهر سريعا.. تعرف على المرشحين لجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

ظهر برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد سريعا جدا في قائمة المرشحين للفوز بلقب لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي بعد انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

برونو فيرنانديز

لاعب خط وسط يونايتد ظهر تأثيره بشكل كبير على الشياطين الحُمر منذ انتقاله فسجل هدفا وصنع اثنين في يناير ليفوز فريقه مرتين وتعادل في لقاء وحيد فقط.

ماركوس ألونسو

الظهير الأيسر لتشيلسي سجل ثلاثة أهداف في شهر فبراير وساهم في فوز فريقه في لقاء وتعادل في مثله.

بيير إيمريك أوباميانج

قائد أرسنال سجل ثلاثة أهداف خلال الشهر المنصرم ليساهم في انتصار المدفعجية في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد فقط.

دومينيك كالفيرت لوين

صاحب الـ22 عاما سجل هدفين وصنع هدفا في ثلاث مباريات شارك فيهم مع التوفيز ليقود فريقه للفوز بمباراتين من أصل ثلاثة.

مات دوهيرتي

لاعب ولفرهامبتون ساهم في خروج فريقه بثلاثة شباك نظيفة خلال ثلاث مباريات في الشهر المنصرم.

نيك بوبي

حارس بيرنلي حافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات في أربع مباريات خاضها خلال شهر فبراير.

ولم يفز أي من المرشحين المذكورين بالجائزة خلال الموسم الجاري.

طالع أيضا:

كلوب يعلن إصابة أليسون

بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى

لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

نظرة عن قرب للملاعب المرشحة لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس