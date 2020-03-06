عبد الحفيظ: التحكيم مسؤول عن نجاح لقاء صن داونز من عدمه.. نتمنى العدالة

الجمعة، 06 مارس 2020 - 15:47

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إنه يريد وجود عدالة تحكيمية في لقاء فريقه أمام مايلودي صن داونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في ملعب لوكاس مورييبي غدا السبت لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد في استاد القاهرة.

وقال عبد الحفيظ: "نتمنى وجود عدالة تحكيمية في المباراة التي ستتجه كل الأنظار نحوها لأنها واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي دوري الأبطال".

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وأضاف في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي "يجب أن تعبر المباراة عن تطور الكرة الإفريقية الملحوظ خلال السنوات الأخيرة".

وتابع "التحكيم سيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها وأتمنى إدارة جيدة من قبل الحكم بكاري جاساما وأن يبقى الفوز لمن يجتهد".

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