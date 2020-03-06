بسبب دفع الحكم.. إيقاف جيلسون مارتينيز 6 أشهر

قررت لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي إيقاف البرتغالي جيلسون مارتينيز جناح موناكو الفرنسي 6 أشهر بسبب اعتداءه على الحكم.

مارتينيز اعترض على قرار الحكم بعد طرد زميله تيموي باكايوكو في مواجهة نيمس بالدوري الفرنسي بعد 34 دقيقة ومن ثم دفع الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجهه أيضا.

موناكو رغم خوضه باقي اللقاء بـ 9 لاعبين إلا أنهم حققوا الفوز بنتيجة 3-1.

بيان لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب جاء كالآتي: "في ضوء الأحداث قررت اللجنة بعد الاستماع للشهود واللاعبين بإيقاف جيلسون مارتينيز 6 أشهر بقرار سارٍ من 6 فبراير 2020".

في المقابل يرى نادي موناكو قرار إيقاف اللاعب "ثقيل للغاية" رغم إدانة تصرفه إذا لم يُحظر اللاعب لأسباب تأديبية في أكثر من 200 مباراة سابقة وفقا لبيان النادي.

وأبدى اللاعب عبر حسابه على موقع "إنستجرام" اعتذاره عما بدر منه قائلا: "كل من يعرفني يعلم أنني طوال حياتي المهنية احترم الجميع كمبدأ من زملائي في الفريق والمعارضين والمشجعين والمسؤولين، حيث لم أكن أبدا عدواني ضد أي شخص".

وأضاف "أشعر أنني يجب أن أعتذر عن موقفي غير المبرر والناتج عن لحظة غضب، أعتذر بشكل خاص للحكم ميكائيل ليساج، وأيضا لزملائي في الفريق والمشجعين".

الجناح البرتغالي البالغ 24 عاما شارك الموسم الجاري في 24 مباراة بقميص فريق الإمارة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

ويحتل موناكو المركز السابع برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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