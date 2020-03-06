بسبب دفع الحكم.. إيقاف جيلسون مارتينيز 6 أشهر
الجمعة، 06 مارس 2020 - 12:21
كتب : FilGoal
قررت لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي إيقاف البرتغالي جيلسون مارتينيز جناح موناكو الفرنسي 6 أشهر بسبب اعتداءه على الحكم.
جيلسون مارتينز
النادي : موناكو
مارتينيز اعترض على قرار الحكم بعد طرد زميله تيموي باكايوكو في مواجهة نيمس بالدوري الفرنسي بعد 34 دقيقة ومن ثم دفع الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجهه أيضا.
موناكو رغم خوضه باقي اللقاء بـ 9 لاعبين إلا أنهم حققوا الفوز بنتيجة 3-1.
بيان لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب جاء كالآتي: "في ضوء الأحداث قررت اللجنة بعد الاستماع للشهود واللاعبين بإيقاف جيلسون مارتينيز 6 أشهر بقرار سارٍ من 6 فبراير 2020".
في المقابل يرى نادي موناكو قرار إيقاف اللاعب "ثقيل للغاية" رغم إدانة تصرفه إذا لم يُحظر اللاعب لأسباب تأديبية في أكثر من 200 مباراة سابقة وفقا لبيان النادي.
وأبدى اللاعب عبر حسابه على موقع "إنستجرام" اعتذاره عما بدر منه قائلا: "كل من يعرفني يعلم أنني طوال حياتي المهنية احترم الجميع كمبدأ من زملائي في الفريق والمعارضين والمشجعين والمسؤولين، حيث لم أكن أبدا عدواني ضد أي شخص".
وأضاف "أشعر أنني يجب أن أعتذر عن موقفي غير المبرر والناتج عن لحظة غضب، أعتذر بشكل خاص للحكم ميكائيل ليساج، وأيضا لزملائي في الفريق والمشجعين".
View this post on Instagram
Ceux qui me connaissent savent que au long de ma carrière, j'ai toujours eu pour principe le respect pour tout le monde: collègues, adversaires, supporteurs et arbitres, sur le terrain et en dehors du même. Je ne suis pas agressif, je ne l’ai jamais été avec personne. Aujourd'hui, après réflexion, j'estime que je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m'excuse en particulier auprès de l'arbitre Mikael Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters. . Quem me conhece sabe que em toda a minha carreira sempre tive por princípio respeitar todos - desde os meus colegas, adversários, adeptos e árbitros - fora de campo e dentro de campo, onde nunca fui nem sou agressivo com ninguém. Sinto que devo pedir desculpa por uma atitude irrefletida e feita de cabeça quente. Peço desculpa, em especial ao Sr. árbitro Mikael Lesage, mas também aos meus colegas de equipa e aos nossos adeptos.
الجناح البرتغالي البالغ 24 عاما شارك الموسم الجاري في 24 مباراة بقميص فريق الإمارة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.
ويحتل موناكو المركز السابع برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
طالع أيضا:
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة
مؤتمر فايلر: الفوز في الذهاب لا يعني تأهلنا
احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس
مدرب خيتافي ينتقد لاعب برشلونة بسبب أياكس