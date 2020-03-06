كاف لـ في الجول: نخاطب المرشحين لمعرفة قرارهم الأخير لاستضافة النهائيين.. وقد نغير الملعب الفائز

الجمعة، 06 مارس 2020 - 14:51

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

قال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنهم يتابعون عن قرب تطور الأوضاع في الدول التي تقدمت بطلب استضافة نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتحدث عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "نحن نتابع التطورات الحالية في كل الدول التي تقدمت بطلب استضافة المباراتين النهائيتين لمعرفة قرارهم الأخير بشان استضافة اللقاء قبل الإعلان عن الفائز".

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الملعب الفائز بحق الاستضافة في الـ12 من شهر مارس الجاري.

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وأعلن كاف اليوم الجمعة عن تقدم المغرب وتونس والكاميرون بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقدم أسود الأطلس كذلك بطلب استضافة نهائي الكونفدرالية دون وجود منافسة من أي دولة أخرى.

ولكن تلك الطلبات تقدمت بها الدول المذكورة في شهر فبراير الماضي قبل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير ومنع بعض الدول الحضور الجماهيري للمباريات بالفعل ومن بينهما المغرب التي منعت أي حدث رياضي بحضور الجمهور.

وبسؤاله ماذا لو اضطر الاتحاد الإفريقي ليغير الملعب الفائز بحق استضافة المباراة حال تفشي كورونا بشكل أكبر أجاب شيهو ديكو "إن اضطررنا لاتخاذ ذلك القرار سنقوم به على الفور".

وأتم "أهم شيء هو سلامة المشجعين ونجاح البطولة".

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