يوفنتوس يضع عينه على موهبة سانتوس

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي التفاوض مع ممثلي الشاب كايو جورج لاعب سانتوس البرازيلي من أجل ضمه.

اللاعب البرازيلي الشاب سجل هدف فوز سانتوس في أول ظهور له ببطولة كوبا ليبرتادوريس في الدقائق الأخيرة عقب مشاركته كبديل أمام ديفينسيا خوستسيا الأرجنتيني (طالع التفاصيل).

وجذب الشاب البالغ 18 عاما أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبرى بعدما سجل 6 أهداف في 10 مباريات لمنتخب البرازيل تحت 17 عاما، وتوج بلقب كأس العالم للناشئين بعدما سجل 4 أهداف في البطولة.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" فأن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري قدم عرضا بإعارة اللاعب بقيمة 0.5 مليون يورو مع إلزامية الشراء مقابل 14 مليون يورو.

ويمتلك المهاجم الشاب شرطا جزائيا في تعاقده بـ 50 مليون يورو، لكن يوفنتوس يفضل الاتفاق مع النادي على دفع قيمة الشرط الجزائي.

وما قد يعقد موقف الصفقة هو أن اللاعب لا يمتلك جواز سفر أوروبي ويسعى يوفنتوس لمحاولة حل الأمر في أقرب وقت عن طريق والدته والتي تعد وكيلة أعماله أيضا.

ويتدرب كايو حاليا تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.

طالع أيضا:

مؤتمر كارتيرون: عقوبات الترجي لن تؤثر عليهم

أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي علاقته بـ الأهلي

أمنية لمدرب مؤتمر مدرب الترجي المؤقت أمام الزمالك

حضر الـVAR وغابت الأهداف في لقاء طلائع الجيش وإنبي

تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي

مباراتان دون جماهير في دوري الأبطال والدوري الأوروبي