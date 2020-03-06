الجماهير اقتحمت الملعب.. في الـ +94 سانت إيتيان يُقصي رين ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

الجمعة، 06 مارس 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير سانت إيتيان عقب التأهل لنهائي كأس فرنسا

أقصى سانت إيتيان حامل اللقب ستاد رين من نصف نهائي كأس فرنسا في الدقيقة +94 وتأهل للمباراة النهائية لأول مرة منذ 38 عاما.

وسيضرب الأخضر الفرنسي موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لتعويض خسارته اللقب حينها بركلات الترجيح.

السنغالي مباي نيانج تقدم أولا لرين بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 33.

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وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي سجل المدافع الفرنسي تيموثي كولودزيتشاك هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الوقت الذي انتظر فيه مشجعي سانت إيتيان اللجوء لشوطين إضافيين سجل البديل الجزائري رياض بودابوز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل.

هدف جاء بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، أسفر عن نزول الجماهير لأرضية الملعب احتفالا بالهدف القاتل وخطف بطاقة العبور التاريخية.

وكان باريس سان جيرمان قد تفوق على أولمبيك ليون بخماسية مقابل هدف في نصف النهائي الأول (طالع التفاصيل).

ويعد سانت إيتيان ثالث أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس فرنسا برصيد 6 ألقاب يعود آخرها لنسخة 1977.

فيما يتفوق باريس سان جيرمان بالفوز بـ 12 نسخة من المسابقة مقابل 10 لمارسيليا.

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