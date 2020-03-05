هاتريك مبابي يقود سان جيرمان لاكتساح ليون والصعود لنهائي كأس فرنسا

اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه أولمبيك ليون في نصف نهائي كأس فرنسا وتأهل للنهائي للمرة الـ 18 في تاريخه.

ولا يسبق باريس سان جيرمان في الوصول لنهائي المسابقة عبر تاريخها سوى غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا الذي تاهل للنهائي خلال 19 مرة سابقة.

ليون تفوق في الدقيقة 11 عن طريق مهاجمه مارتن ترييه ورد سان جيرمان جاء سريعا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 14.

الشوط الأول انتهى بالتعادل وانقلبت الأوضاع في الشوط الثاني إذ طرد الحكم مارسال مدافع ليون بسبب لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

ركلة انبرى لها نيمار وسددها في الشباك بنجاح مسجلا هدف التقدم لسان جيرمان.

مبابي أضاف هدفه الثاني لحسابه والثالث في اللقاء بهدف من مجهود فردي من قبل منتصف الملعب إذ ظل دون رقابة حتى منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وقبل 8 دقائق من نهاية اللقاء سجل الإسباني بابلو سارابيا بتسديدة أرضية زاحفة فض به اشتباك دفاعي بين لاعبي الفريقين في منطقة الست ياردات.

وفي الوقت بدلا من الضائع أضاف مبابي الهاتريك الخاص به من كرة مرتدة من الحارس متابعا إياها في الشباك.

هدف يحمل الرقم 9 في شباك ليون لـ مبابي ليصبح أكثر فريق هز شباكه في جميع المسابقات متفوقا على ستاد رين وديجون.

وينتظر سان جيرمان الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين سانت إيتيان وستاد رين حامل اللقب.

ويمتلك باريس سان جيرمان الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 12 لقبا وخلفه مارسيليا برصيد 9 ألقاب.

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