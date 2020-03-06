كارتيرون يأمل في عدم تكرار مصير الـ8 ثواني.. الزمالك ضد الترجي

الدقيقة 45 واحتسب الحكم دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع وفي الثانية 43 بدأ الهجوم ومع قدوم الثانية 51 كانت الكرة تعانق الشباك.

سعد بقير يسجل الهدف الأول للترجي في شباك الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.

هذا الهدف جاء في وقت كان كل شيء يسير فيه بشكل جيد نحو الأهلي للظفر بلقبه التاسع، لكن تلك الثواني حولت مسار الكأس لتصبح الثالثة في تاريخ الفريق المُلقب بالدم والذهب.

معلق المباراة عصام الشوالي في ذلك الوقت قال: "هدف، الترجي يحقق السيناريو، في وقت أفضلية الأهلي وعدم وجود الترجي، من سنوات لم نسبق بالتهديف، هدف يقلب الأدوار".

وهنا يأمل مدرب الأهلي في تلك المباراة والزمالك اليوم باتريس كارتيرون، وأمام الخصم ذاته وفي الملعب ذاته ألا تتكرر تلك الثمان ثواني مجددا.

لكن لأن الأمل وحده لا يكفي فيجب التعلم من أخطاء الماضي.

يتفق البعض أنه لو انتهى الشوط الأول بين الأهلي والترجي بالتعادل السلبي كانت كفة الفريق الأحمر ستصبح أرجح للفوز، ولكن في ذلك الوقت خاض كارتيرون اللقاء بسيناريو وحيد فقط وهو التعادل.

واليوم فاز الزمالك في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بالنتيجة ذاتها التي حققها مع الأهلي، ثلاثة أهداف لهدف.

بكل تأكيد اللعب بسيناريو التعادل فقط ورغم غياب خليل شمام وعبد الرؤوف بن غيث، ومدرب الفريق معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي فلن يجدي نفعا بل ربما يسبب ضررا على الزمالك.

لذا الأمر الآن منوط بكارتيرون من التعلم من خطأه الشخصي بخوض المباريات الإقصائية بسيناريو وحيد فقط وحين حدوث العكس لا يستطيع تغيير الموازين لصالحه.

لذا على المدرب الفرنسي التحضير لأكثر من سيناريو مُحتمل ليكون جاهزا لمواجهته حال حدوثه.

يمتلك الزمالك أفضلية بخوض المباراة بصفوفه مكتملة عدا غياب عبد الله جمعة للإصابة ومحمد عبد الغني، وحصل الفريق الأبيض على دفعة معنوية بعودة يوسف إبراهيم "أوباما" وهو الذي يعتمد عليه كارتيرون كثيرا.

قائمة الزمالك لمباراة العودة أمام الترجي التونسي. 🗒⚽️ pic.twitter.com/dpUdcrPdS8 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 3, 2020

"خطف" هدف سيجعل الكفة تميل بنسبة كبيرة جدا لصالح الزمالك ليقطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2016.

وحين نتحدث عن ذلك فإن كل الأنظار ستتجه تلقائيا صوب المتألق خلال الفترة الأخيرة أشرف بنشرقي.

اللاعب المغربي أضاف قوة شخصية كبيرة للزمالك لطالما احتاجها الفريق الأبيض في المباريات القارية، وفي آخر خمس مباريات خاضها سجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

هذا بالإضافة لوجود محمد أوناجم وفرجاني ساسي وطارق حامد وتألق محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد أبو جبل، لذا فالزمالك يأمل في تكرار ما قام به ضد الترجي مرتين في السوبر الإفريقي ولقاء الذهاب مرة أخرى.

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