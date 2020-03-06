خبر في الجول – حارس المصري يعاني إصابة.. ومحاولات لتجهيزه قبل لقاء بركان

الجمعة، 06 مارس 2020 - 00:10

كتب : أيمن عيد

أحمد عبد الفتاح حارس المصري

يعاني أحمد عبد الفتاح حارس النادي المصري من إجهاد في العضلة الضامة، وسط محاولات لتجهيزه قبل لقاء الإياب أمام نهضة بركان.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخلي المصري، فإن عبد الفتاح يعاني إجهاد في العضلة الضامة، ولكنه يجري تدريبات علاجية للحاق بالمباراة.

عبد الفتاح اكتفى اليوم الخميس بأداء تدريبات تأهيلية، حتى لا يتعرض لإجهاد أكثر قبل موعد اللقاء.

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ويلعب صاحب الـ23 عاما بشكل أساسي مع المصري في ظل غياب أحمد مسعود الحارس الأساسي للإصابة بكسر في إصبع اليد.

أحمد عبد الفتاح خاض لقاء الذهاب في مدينة السويس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي حالة عدم قدرة عبد الفتاح على اللحاق باللقاء، فسيكون على المصري إشراك محمد شحاتة الحارس الشاب الثالث للفريق.

شحاتة شارك مع المصري في لقاء واحد أمام المقاولون العرب في كأس مصر، وخسره الفريق البورسعيدي برباعية.

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية. مباراة ستقام بدون حضور جماهيري بقرار من وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة لعبور بركان، والتأهل لنصف نهائي البطولة.

اختر تشكيل المصري المثالي أمام نهضة بركان في غياب مسعود من هنا.

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