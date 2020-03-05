تقرير تونسي يكشف التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الزمالك

ينوي الترجي التونسي البدء بثلاثي هجومي في التشكيل الأساسي حينما يواجه الزمالك مساء غد الجمعة في ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر موقع "ديوان إف إم" التونسي تقريرا أوضح خلاله أن هذا هو التشكيل المتوقع لفريق باب سويقة أمام الزمالك.

وجاء تشكيل الترجي المتوقع وفقا للتقرير كالتالي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

في الدفاع: سامح الدربالي- محمد علي اليعقوبي- عبد القادر بدران- حسين الربيع

في الوسط: فوسيني كوليبالي- كوامي بونسو- محمد أمين المسكيني

في الهجوم: حمدو الهوني- بلال بن ساحة- إبراهيما واتارا

وفاز الزمالك في لقاء الذهاب في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف.

ويغيب عن الترجي في اللقاء خليل شمام لإيقافه ست مباريات وعبد الرؤوف بن غيث أربع مباريات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد تعديهما على حكم لقاء الذهاب رضوان جيد.

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