مينوتي: ليس عليكم توقع أن يحل ميسي المشاكل دائما

الخميس، 05 مارس 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - ريال مدريد

دافع لويس سيزار مينوتي المدير الفني الأسبق لمنتخب الأرجنتيني عن ليونيل ميسي الذي تعرض للانتقادات من جماهير برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ريال مدريد تفوق على برشلونة بنتيجة 2-0 وخطف صدارة الدوري الإسباني بفضل ثنائية فيسيسوس جونيور وماريانو دياز.

مينوتي مدرب الأرجنتين السابق الفائز بكأس العالم 1978 قال عبر "إذاعة كادينا" سير الإسبانية: "أنه مثل الصياد يصطاد 1000 طير يوميا، وعندما يصطاد 999 يقولون أنه ليس بخير".

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وتابع "ليس عليك أن تتوقع أن يحل المشاكل دائما، أنا قلق على الفريق ليس عليه، لأنه ليس عليك توقع أن يكون دائما صاحب الحل الوحيد".

وأكمل "لابد لأي شخص آخر أن يظهر في برشلونة".

وتطرق مينوتي للحديث عن كيكي سيتيين المدير الفني للبلاوجرانا قائلا: "لقد وصل للتو والفريق في طور إيجاد التشكيل الأقوى وخاصة في الوسط".

وأتم "من الصعب إيجاد ثنائية الوسط التي تضم تشافي وإنييستا".

وفشل الأرجنتيني في التسجيل في آخر مباراتين بعدما سجل رباعية في شباك إيبار بالدوري الإسباني.

ويحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفا متفوقا على الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد برصيد 13 هدفا.

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