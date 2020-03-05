بيراميدز عن تطبيق تقنية الفيديو: خطوة على الطريق الصحيح لتوفير العدالة

أشاد ممدوح عيد المدير التنفيذي في نادي بيراميدز بخطوة تطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الدوري المصري.

وقال ممدوح عيد عن تقنية الفيديو: "خطوة على الطريق الصحيح من أجل توفير العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة".

وأضاف في تصريحاته " يجب توجيه الشكر لكل مجهود يبذل في سبيل تطوير منظومة كرة القدم في مصر، والعمل على وصولها للمستوى المأمول".

وتابع " بيراميدز يساند وبكل قوة تلك الخطوات، وأن خطوات مثل إدخال تقنية الفيديو وتوحيد كرة الدوري، هي خطوات على الطريق الصحيح لتطوير منظومة كرة القدم المصرية".

وكشف عمرو الجنايني في وقت سابق تفاصيل التعاقد مع شركة "ميديا برو" التي تطبق التقنية في الدوريين الإيطالي والإسباني. (طالع التفاصيل)

وبدأ تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري اليوم الخميس في مباراة طلائع الجيش وإنبي على ملعب جهاز الرياضة العسكري الذي تمت الموافقة على استضافته للتقنية.

وبجانب جهاز الرياضة حصل اتحاد الكرة على موافقة بتطبيق الفيديو في ملاعب القاهرة والسلام و30 يونيو وبتروسبورت وعثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب) والإسماعيلية والسويس الجديد والإسكندرية والمكس والكلية الحربية.

video:1

طالع أيضا

هل تتأجل تصفيات آسيا لمونديال 2022؟

"الفيديو سيطبق في مسابقة وحيدة بمصر"

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل تطبيق الفيديو في الدوري المصري

سبورت: برشلونة يفكر في صفقة تبادلية لإعادة نيمار

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي