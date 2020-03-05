اختبار طبي يحدد موقف عبد الرحمن مجدي من لقاء الجونة

الخميس، 05 مارس 2020 - 20:37

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

يخضع عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من لقاء الجونة.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

وقرر أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لـ الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لاختبار طبي بسبب معاناته من بعض الفطريات في قدمه.

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وعلى الجانب ذاته تأكد غياب أحمد أيمن ظهير الدراويش عن لقاء الجونة لعدم اكتمال الشفاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 17 مباراة.

بينما الجونة في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة من 17 مباراة.

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