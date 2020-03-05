هاوارد يعود من الاعتزال بجانب منصبه كمدير رياضي

عاد تيم هاوارد حارس مرمى إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق من الاعتزال بجانب عمله كمدير رياضي بنادي ممفيس 901 بدوري الدرجة الثانية الأمريكي.

وكان هاوارد قد أعلن اعتزاله كرة القدم في أكتوبر الماضي وتم تعيينه كمدير رياضي لنادي ممفيس في يناير الماضي.

وقرر هاوارد استئناف مسيرته باللعب لفريق ممفيس مع استمراره في منصبه كمدير رياضي.

وقال هاوارد في بيانه: "منذ اعتزالي في أكتوبر ازدادت رغبتي في العودة، أحب اللعب والمنافسة وهذا يمنحني الفرصة للقيام بالأمرين".

وخاض هاوارد كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2010 و2014.

وشارك هاوارد في 185 مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

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