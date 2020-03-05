كرة سلة - انطلاق نصف نهائي دوري السوبر ومواجهات نارية منتظرة

الخميس، 05 مارس 2020 - 11:31

كتب : محمد سمير

الجزيرة - الاتحاد السكندري - كرة سلة

تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات نصف نهائي بطولة دوري سوبر المحترفين المصري لرجال السلة.

ويصطدم الأهلي بفريق الجزيرة، بينما يلعب الاتحاد السكندري أمام الزمالك.

تستضيف صالة نادي الاتحاد بالاسكندرية المباراة الأولى في الخامسة من مساء اليوم.

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بينما تستضيف صالة الأهلي أولى مباريات مواجهة النادي أمام الجزيرة.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام Best of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وتأتي مباريات الاتحاد ضد الزمالك كالآتي:

الخميس 5 مارس (الساعة 5 مساء) على صالة نادي الاتحاد

الأحد 8 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الزمالك

الأربعاء 11 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الاتحاد

السبت 14 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الزمالك

وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد يحدده الاتحاد المصري في وقت لاحق.

أما مواجهات الأهلي والجزيرة كالآتي:

الخميس 5 مارس (الساعة 8 مساء) على صالة نادي الأهلي

السبت 7 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة استاد القاهرة

الثلاثاء 10 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة الأهلي

الخميس 12 مارس (الساعة 6 مساء) على صالة استاد القاهرة

وفي حالة التعادل تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد يحدده الاتحاد المصري في وقت لاحق.

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