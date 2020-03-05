اسكواش - لأول مرة في تاريخ كل منهما.. فرج والشربيني أبطال ويندي سيتي

حقق علي فرج ونور الشربيني لقب بطولة ويندي سيتي المفتوحة -واحدة من البطولات الكبرى- للاسكواش للمرة الأولى في تاريخ كل منهما.

وتغلبت نور الشربيني على رنيم الوليلي حاملة لقب البطولة ثلاث مرات سابقة والمصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

نجحت الشربيني في حسم الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-8 قبل أن تعادل رنيم الوليلي النتيجة بالفوز بالشوط الثاني 8-11.

وفي الشوط الثالث عادت نور الشربيني للتقدم من جديد 11-8 قبل أن تعادل رنيم الوليلي النتيجة 11-6.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الخامس والفاصل، لكنه حسمته نور الشربيني في النهاية بنتيجة 11-9.

أما على مستوى الرجال فتأخر علي فرج بشوطين دون رد، بعد تقدم النيوزلاندي بول كول بـ 14-12 و11-9.

لكن عاد علي فرج لاعب وادي دجلة من جديد وعادل النتيجة بشوطين 11-7 و 11-6.

وفي الشوط الخامس والفاصل هيمن علي فرج على الأمور وفاز بنتيجة 11-1 في مباراة استغرقت 77 دقيقة.

وحققت مصر لقب السيدات للمرة الخامسة، إذ فازت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا بثلاثة ألقاب متتالية بينما حققت نور الطيب نسخة 2018.

وعلى مستوى الرجال حققت مصر اللقب للمرة الرابعة ، إذ فاز محمد الشوربجي مرتين أخرهم نسخة 2018 وعمرو شبانة باللقب الأول.

وتستعد أبطال اللعبة للمشاركة في بطولة بلاك بول للسيدات المقرر إقامتها في مصر بالفترة من 8 إلى 14 مارس.

طالع أيضا

عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي

الصحة التونسية تصدر قرارا بشأن حضور مباراة الزمالك والترجي

نادين سلعاوي لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

مران الأهلي - التركيز على الخطط الفنية ومحاضرة لـ فايلر مع اللاعبين

كوبا ليبرتادوريس - عودة رامون دياز وريمونتادا جوسفالدو فيريرا