سلة - بعد 4 أشهر من الغياب.. عودة ستيفن كيري

الخميس، 05 مارس 2020 - 10:46

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

بعد 4 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.. يعود ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريرز للمشاركة مع فريقه.

كيري غاب بسبب الإصابة بكسر في اليد.

وأفاد واريرز عبر موقعه أن كيري دخل قائمة الفريق التي تواجه تورنتو رابترز يوم الجمعة.

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من جهته، أوضح ستيف كير المدير الفني لواريورز أنه سيدفع بكيري تدريجيا في المباريات المقبلة، وربما يشارك لمدة 25 دقيقة أمام رابتورز.

كيري صاحب الـ31 عاما والذي حصل على جائزة أفضل لاعب "إم في بي" مرتين على التوالي في 2014-2015 و2015-2016، أصيب في لقاء فينيكس صنز أواخر أكتوبر الماضي.

كيري شق طريقه بعد مراوغة كيلي أوبري جونيور، ثم وقف آرون باينز مكانه ليتواجد ستيف بين الثنائي وأثناء سقوطه، سقط باينز على ذراعه الأيسر، ليصرخ اللاعب في ألم شديد، ويدخل إلى غرفة الملابس.

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ستيفن كيري
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