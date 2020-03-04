رسميا - فالنسيا يستضيف أتالانتا بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 23:14

كتب : FilGoal

أتالانتا - فالنسيا - دوري أبطال أوروبا

تقرر إقامة مواجهة فالنسيا وأتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بدون جماهير بعد قرار وزيرة الصحة الإسبانية خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكان أتالانتا قد تغلب على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب، وتعرض عدد من مشجعي الفريق الإسباني للإصابة بفايروس كورونا.

وانتشرت تقارير صحفية عن التفكير في السماح لحاملي التذاكر الموسمية لحضور المباراة المقرر لها 10 مارس وهو ما نفته وزيرة الصحة.

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وقالت آنا بارسو وزيرة الصحة العامة الإسبانية في المؤتمر الصحفي: "قرار اللعب بدون جماهير للمباراة نهائي ولا رجعة فيه".

وتابعت "ليست مسألة السيطرة على أولئك الذين يدخلون الملعب، ولكنها قضية صحية عامة تنطبق على الجميع".

وأتمت وزيرة الصحة الإسبانية "اتخذنا القرار ولا رجعة فيه هذا أمر نهائي".

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