إنتر يتبرع لمستشفى في ميلانو من أجل فيروس كورونا

أعلن ستيفان زيهانج رئيس نادي إنتر الإيطالي تبرعه بـ 100 ألف يورو لقسم العلوم الطبية الحيوية في مستشفى ساكو بمدينة ميلانو.

نادي إنتر أعلن عبر بيانه "إنتر تربطه علاقة غير قابلة للمس مع مدينة ميلانو ونفخر بالتفاني الذي يتعامل به جميع موظفي مستشفى ساكو مع الوضع الاستثنائي".

وتابع "منذ بداية حالة طوارئ فيروس كورونا تابعنا باهتمام وفهم خاصين تطور الوضع، سواء كنادي أو كمساهم ، مع التشديد في جميع المواقع على أن الأولوية الوحيدة كانت الصحة والسلامة العامة".

وأتم بيان الناي "يشعر نادي إنترناسيونالي ميلانو بواجبه في دعم مستشفى ساكو".

🔬 | RESEARCH FC Internazionale and Steven Zhang have made a donation to the L. Sacco Hospital's Department of Biomedical and Clinical Sciences The statement 👉 https://t.co/WUuaXXVxR7#FCIM — Inter (@Inter_en) March 4, 2020

وكنت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوما بإقامة كافة الأحداث الرياضية بدون جماهير لمدة شهر حتى الثالث من أبريل المقبل منعا لتفشي فيروس كورونا.

هذا يعني إقامة مباريات الدرجة الأولى والثانية بدون جماهير وكذلك كافة الفعاليات الرياضية في البلاد.

يأتي ذلك بعد ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس لما يزيد عن 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 3000 شخص في إيطاليا.

ماذا يحدث؟

استمرارا للحذر الإيطالي من انتشار فيروس كورونا، تأجلت مباراة نابولي وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لأجل غير مسمى.

واتخذ محافظ إقليم كامبانيا قرارا صباح اليوم الأربعاء بتأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تقام على ملعب سان باولو معقل نابولي غدا.

وكانت المباراة الثانية في نصف النهائي بين يوفنتوس وميلان والمقرر لها اليوم صدر قرارا بتأجيلها.

ويدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اقتراحا حكوميا بتجنب التجمعات وأي أحداث بما فيها النشاط الرياضي لمدة 30 يوما.

كما طالب جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون بلعب مباراته ضد يوفنتوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أرض محايدة، بعد إصابة 4 لاعبين من فريق الرديف في يوفنتوس بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قام بتأجيل مواجهة إنتر ويوفنتوس التي كان مقررا لها اليوم الأحد الماضي في الدوري بسبب الخوف من فيروس كورونا رغم إتخاذ قرار سابق بخوضها دون حضور جماهيري.

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