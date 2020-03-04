تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو يجاور جيسوس وغياب دي بروين أمام شيفليد وينزداي

يجاور سيرخيو أجويرو في هجوم مانشستر سيتي البرازيلي جابريل جيسوس أمام شيفليد يونايتد وينزداي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد الجزائري رياض محرز أساسيا في قائمة حامل اللقب، بينما يغيب البلجيكي كيفين دي بروين عن تشكيل الستيزينيز.

وجاء تشكيل سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: كلاديو برافو

الدفاع: جواو كانسيلو - جون ستونز - نيكولاس أوتاميندي - بنيامين ميندي

الوسط: رودريجو - دافيد سيلفا - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز - جابريل جيسوس - سيرخيو أجويرو

Tonight's team news is in! 🚨 XI | Bravo, Cancelo, Stones, Otamendi, Mendy, Rodrigo, D Silva (C), Bernardo, Mahrez, G Jesus, Aguero. SUBS | Ederson, Sterling, Gundogan, Zinchenko, Fernandinho, Foden, Garcia 📋 @HaysWorldwide 🔵 #ManCity pic.twitter.com/09tDis09wK — Manchester City (@ManCity) March 4, 2020

البدلاء: إيدرسون مورايش - رحيم ستيرلينج - إلكاي جوندوجان - أولكساندر زينتشنكو - فيرناندينيو - فيل فودين - إريك جارسيا.

وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على حساب أستون فيلا.

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