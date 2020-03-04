تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو يجاور جيسوس وغياب دي بروين أمام شيفليد وينزداي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي

يجاور سيرخيو أجويرو في هجوم مانشستر سيتي البرازيلي جابريل جيسوس أمام شيفليد يونايتد وينزداي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد الجزائري رياض محرز أساسيا في قائمة حامل اللقب، بينما يغيب البلجيكي كيفين دي بروين عن تشكيل الستيزينيز.

وجاء تشكيل سيتي كالآتي:

أخبار متعلقة
لقب جوارديولا الثامن مع السماوي.. مانشستر سيتي بطلا لـ كأس الرابطة بهزيمة أستون فيلا بيب يحتل برنابيو.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ريال مدريد تشكيل مانشستر سيتي - سترلينج احتياطي.. وجيسوس يقود الهجوم ضد ريال مدريد ستيرلينج: مانشستر سيتي لا يتلقى معاملة لائقة مثل فرق أخرى

حراسة المرمى: كلاديو برافو

الدفاع: جواو كانسيلو - جون ستونز - نيكولاس أوتاميندي - بنيامين ميندي

الوسط: رودريجو - دافيد سيلفا - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز - جابريل جيسوس - سيرخيو أجويرو

البدلاء: إيدرسون مورايش - رحيم ستيرلينج - إلكاي جوندوجان - أولكساندر زينتشنكو - فيرناندينيو - فيل فودين - إريك جارسيا.

وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على حساب أستون فيلا.

طالع أيضا

عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي

الصحة التونسية تصدر قرارا بشأن حضور مباراة الزمالك والترجي

نادين سلعاوي لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

مران الأهلي - التركيز على الخطط الفنية ومحاضرة لـ فايلر مع اللاعبين

كوبا ليبرتادوريس - عودة رامون دياز وريمونتادا جوسفالدو فيريرا

تشكيل مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاتريك مبابي يقود سان جيرمان لاكتساح ليون والصعود لنهائي كأس فرنسا 5 دقيقة | أوروبا
وداعا مورينيو.. نورويتش يقصي توتنام من كأس إنجلترا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - ليستر ضد تشيلسي ونورويتش في طريق مانشستر يونايتد 7 دقيقة | أوروبا
إلى النهائي التاريخي.. سوسيداد يُنهي مغامرة ميرانديس الشجاع 11 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 5-3-2020 والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري بتواجد الـVAR 11 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: مصير حضور مباراة نهضة بركان الجماهيري ما زال مجهولا 33 دقيقة | إفريقيا
كوكا يسجل في خسارة أولمبياكوس أمام ريمونتادا باوك في كأس اليونان 33 دقيقة | المحترفون
وزير الرياضة التونسي يوضح: لم نمنع جماهير مصر والمغرب من القدوم.. هذا ما حدث 42 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك