رسميا - بسبب فيروس كورونا.. تأجيل السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيل السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس المقرر إقامتهما بالجزائر لأجل غير مسمى بسبب الخوف من فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام النسخة 27 من كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي نهاية مارس الجاري في الجزائر والمؤهلة لمونديال الأندية.

أما بطولة كأس الكؤوس في نسختها الـ 36 فكان من المقرر أن يشارك بها فريق الأهلي عقب بطولة السوبر.

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وخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد نظيره الجزائري ليخطره بتأجيل موعد إقامة البطولتين لوقت لاحق بسبب فيروس كورونا.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لأندية السلة أبطال الدوري قد أعلنت تأجيل انطلاق المسابقة المقرر لها في 12 مارس لنفس السبب.

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