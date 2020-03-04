من دعوة لحصد اللقب.. السنغال تفوز بـ كأس العرب 2020 تحت 20 عاما

حقق منتخب السنغال لقب كأس العرب تحت 20 عاما بالفوز على تونس في المباراة النهائية بهدف نظيف.

البطولة شهدت مشاركة 16 منتخبا لأول مرة في تاريخها وكان المنتخب السنغالي قد أقصى منتخب مصر في المربع الذهبي بركلات الترجيح.

منتخب السنغال شارك في النسخة الحالية بدعوة من الاتحاد العربي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق سامبا دالو بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ | الهدف الأول لمنتخب السنغال عند الدقيقه 45+1 سجله سامبا دالو#تونس_السنغال نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/cBbe7TJKI0 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 4, 2020

هدف سالوا جعله يفض الشراكة في ترتيب الهدافين وينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف متفوقا على أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر.

وأًصبح المنتخب السنغالي ثالث منتخب يتوج باللقب بعد المغرب الفائز بلقب نسخة 2010 وتونس الفائز بلقب 2012.

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