هاري كين: أنا واثق من لحاقي بـ يورو 2020

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 19:50

كتب : FilGoal

هاري+كين

يثق هاري كين قائد منتخب إنجلترا وتوتنام في قدرته على المشاركة مع الأسود الثلاثة في نهائيات الأمم الأوروبية يورو 2020 رغم إصابته.

وفي حوار مع ES Magazine قال هاري كين: "أثق بشدة في قدرتي على المشاركة في يورو 2020 ما لم يحدث أي شيء جديد".

وأضاف "لا يزال يتبقى أمامي بعض الوقت قبل العودة للتدريبات مع فريقي ولكني أواصل العمل بجد وأزداد قوة مع مرور الوقت".

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس - رامون دياز يعود بعد 12 عاما وريمونتادا فيريرا تنصره على كريسبو مؤتمر مورينيو: مشاركة تروي باروت؟ الجماهير لا تعرفه ومن ثم يتحدثون عنه سولشاير: لا نتعجل عودة راشفورد

وأتم تصريحاته "يتبقى لي أسابيع أخرى وسوف أعود للعب مجددا، لا أريد أن أتنبأ بأي شيء لكني أتمنى العودة في منتصف أبريل".

كين تعرض للإصابة في عضلة الفخذ ضد ساوثامبتون في الجولة الـ21 من الدوري في بداية شهر يناير الماضي.

وشارك المهاجم الدولي الإنجليزي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفين.

طالع أيضا

هل يستكمل الدوري الإيطالي بدون جمهور؟

الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك

طالع قائمة الترجي أمام الزمالك

كورونا يؤجل مباراة نابولي وإنتر

أسوأ مسيرة خارج الأرض لليفربول في عهد كلوب

لاعبو الأهلي جاهزون جميعا لصن داونز

هاري كين منتخب إنجلترا يورو 2020 توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: لا تسألوني عن فيروس كورونا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آل الشيخ يفسر سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية "الجمعية العمومية قريبة" 51 دقيقة | إفريقيا
رسميا - الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى 3 أبريل بسبب فيروس كورونا 54 دقيقة | أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو يجاور جيسوس وغياب دي بروين أمام شيفليد وينزداي ساعة | أوروبا
الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي ساعة | إفريقيا
رسميا - بسبب فيروس كورونا.. تأجيل السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
من دعوة لحصد اللقب.. السنغال تفوز بـ كأس العرب 2020 تحت 20 عاما ساعة | الوطن العربي
عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي.. التواصل حدث مرتين فقط ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي 4 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي
قد ينال إعجابك