هاري كين: أنا واثق من لحاقي بـ يورو 2020

يثق هاري كين قائد منتخب إنجلترا وتوتنام في قدرته على المشاركة مع الأسود الثلاثة في نهائيات الأمم الأوروبية يورو 2020 رغم إصابته.

وفي حوار مع ES Magazine قال هاري كين: "أثق بشدة في قدرتي على المشاركة في يورو 2020 ما لم يحدث أي شيء جديد".

وأضاف "لا يزال يتبقى أمامي بعض الوقت قبل العودة للتدريبات مع فريقي ولكني أواصل العمل بجد وأزداد قوة مع مرور الوقت".

وأتم تصريحاته "يتبقى لي أسابيع أخرى وسوف أعود للعب مجددا، لا أريد أن أتنبأ بأي شيء لكني أتمنى العودة في منتصف أبريل".

كين تعرض للإصابة في عضلة الفخذ ضد ساوثامبتون في الجولة الـ21 من الدوري في بداية شهر يناير الماضي.

وشارك المهاجم الدولي الإنجليزي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفين.

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