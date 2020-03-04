تقرير: الصحة التونسية توصي بالاكتفاء بعدد الجماهير المصرية وحضور مشجعي الترجي بشكل طبيعي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك في لقاء الترجي

أوصت وزارة الصحة التونسية في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، بالاكتفاء بعدد الجماهير المصرية التي وصلت إلى تونس لحضور مواجهة الترجي والزمالك وعدم حضور عدد جديد بسبب الخوف من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أبدت تخوفها في البداية من إقامة مباراتي الترجي والزمالك، والنجم والوداد بحضور جماهيري بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت إذاعة موزاييك التونسية، قرار عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسي في المؤتمر الصحفي الذي وافق على حضور الجمهور التونسي بجانب الاكتفاء بعدد الجماهير المصرية التي دخلت إلى تونس قبل الإجراءات الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا، والحال نفسه ينطبق على الجماهير المغربية.

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وأوضح المكي أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بتونس لمراسلة وزارات الرياضة في البلدان التي لها مقابلات في تونس - مصر والمغرب- من أجل الاكتفاء بعدد جماهيرهم التي وصلت إلى تونس فقط.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل على ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يحل الوداد ضيفا على النجم الساحلي مساء السبت.

وكان الزمالك قد حقق نتيجة إيجابية بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب على حساب الترجي.

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