في الدرجة الثانية - الأولمبي يعين ساري مديرا فنيا

أعلن مجلس إدارة الأولمبي تعيين أحمد ساري مديرا للفريق خلفا لـ محمد كيتا.

وتولي محمد كامل كيتا المهمة الفنية هذا الموسم عقب رحيل أحمد الكاس بعد الجولة العاشرة .

وسبق وأن درب أحمد سارى الأولمبي مرتين من قبل، وتولي هذا الموسم تدريب كلا من أندية ألعاب دمنهور والرجاء والنجوم .

ويضم الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سارى كل من:

أيمن شعبان: مدير كرة

علاء المني: مدرب عام

سامح أيكا: مدرب

محمد صلاح: مدرب

محمد كامل: مدرب حراس

أحمد أوشا: مدير إدارى

وليد سليمان: مخطط أحمال

محمد عبد الشهيد: طبيب

ويحتل الأولمبي المركز العاشر في مجموعة بحري بالدرجة الثانية بعد مرور 16 جولة برصيد 16 نقطة.

ولم يحقق الأولمبي الفوز في آخر 3 مباريات، إذ خسر من ألعاب دمنهور وأبو قير للأسمدة وتعادل مع الرجاء سلبيا.

ويعود آخر فوز للأولمبي على فاركو متصدر جدول الترتيب من 28 يناير الماضي بنتيجة 3-0.

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