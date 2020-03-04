في الدرجة الثانية - الأولمبي يعين ساري مديرا فنيا

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 18:46

كتب : رضا السنباطي

أحمد ساري‎

أعلن مجلس إدارة الأولمبي تعيين أحمد ساري مديرا للفريق خلفا لـ محمد كيتا.

وتولي محمد كامل كيتا المهمة الفنية هذا الموسم عقب رحيل أحمد الكاس بعد الجولة العاشرة .

وسبق وأن درب أحمد سارى الأولمبي مرتين من قبل، وتولي هذا الموسم تدريب كلا من أندية ألعاب دمنهور والرجاء والنجوم .

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ويضم الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سارى كل من:

أيمن شعبان: مدير كرة

علاء المني: مدرب عام

سامح أيكا: مدرب

محمد صلاح: مدرب

محمد كامل: مدرب حراس

أحمد أوشا: مدير إدارى

وليد سليمان: مخطط أحمال

محمد عبد الشهيد: طبيب

ويحتل الأولمبي المركز العاشر في مجموعة بحري بالدرجة الثانية بعد مرور 16 جولة برصيد 16 نقطة.

ولم يحقق الأولمبي الفوز في آخر 3 مباريات، إذ خسر من ألعاب دمنهور وأبو قير للأسمدة وتعادل مع الرجاء سلبيا.

ويعود آخر فوز للأولمبي على فاركو متصدر جدول الترتيب من 28 يناير الماضي بنتيجة 3-0.

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