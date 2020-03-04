مؤتمر مورينيو: مشاركة تروي باروت؟ الجماهير لا تعرفه ومن ثم يتحدثون عنه

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو من جماهير توتنام التوقف عن التفكير في جودة تروي باروت لاعب فريق الشباب تحت 23 عاما.

مورينيو قال أنه مر بتجربة مشابهة مع سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد أثناء تدريب الشياطين الحمر.

البرتغالي قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نورويتش سيتي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي: "لابد أن يمر تروي ببعض المراحل من أجل أن يلعب للفريق الأول، ومن ثم تسير الأمور بشكل جيد".

وتابع "لكن العديد في العالم لا يعرفون إذا كان تروي صاحب شعر طويل أو قصير، أشقر أو أسمر، أنهم لا يعرفونه ومن ثم يتحدثون عن تروي، تروي، تروي".

وأضاف "هناك رجلا جلس خلف مقاعد البدلاء في أحد المباريات، وأخذ يردد أشرك تروي أشرك تروي، اعتقد أنه لا يعرفه أساسا".

وأكمل "مررت بنفس الأمر مع سكوت ماكتوميناي في مانشستر يونايتد، لم يكن محبوبا في فئته العمرية، لأنه لم يكن بنفس العقلية، في ذلك الوقت بدأنا تغيير العديد من الأشياء والتي غيرته".

باروت البالغ 18 عاما شارك الموسم الحالي في 10 مباريات بقميص الديوك الفريق الأول والرديف وسجل 11 هدفا وصنع هدفا.

وتحت قيادة مورينيو شارك في مباراتين لمدة 6 دقائق بالدوري الإنجليزي أمام بيرنلي وولفرهامبتون.

ويعاني الديوك من الغيابات في خط الهجوم بسبب إصابة طويلة المدى لكل من الإنجليزي هاري كين والكوري سون هيونج مين.

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