مؤتمر مورينيو: مشاركة تروي باروت؟ الجماهير لا تعرفه ومن ثم يتحدثون عنه

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 18:36

كتب : FilGoal

مؤتمر مورينيو - توتنام

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو من جماهير توتنام التوقف عن التفكير في جودة تروي باروت لاعب فريق الشباب تحت 23 عاما.

مورينيو قال أنه مر بتجربة مشابهة مع سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد أثناء تدريب الشياطين الحمر.

البرتغالي قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نورويتش سيتي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي: "لابد أن يمر تروي ببعض المراحل من أجل أن يلعب للفريق الأول، ومن ثم تسير الأمور بشكل جيد".

أخبار متعلقة
مخيتاريان: العمل مع مورينيو كان الأصعب في مسيرتي مورينيو: لا نستحق الخسارة من ولفرهامبتون قلق مورينيو في محله.. ولفرهامبتون يقلب النتيجة بعد التأخر مرتين ويُسقط توتنام لامبارد: من الوارد أن مورينيو يمتلك مُخبرا داخل تشيلسي

وتابع "لكن العديد في العالم لا يعرفون إذا كان تروي صاحب شعر طويل أو قصير، أشقر أو أسمر، أنهم لا يعرفونه ومن ثم يتحدثون عن تروي، تروي، تروي".

وأضاف "هناك رجلا جلس خلف مقاعد البدلاء في أحد المباريات، وأخذ يردد أشرك تروي أشرك تروي، اعتقد أنه لا يعرفه أساسا".

وأكمل "مررت بنفس الأمر مع سكوت ماكتوميناي في مانشستر يونايتد، لم يكن محبوبا في فئته العمرية، لأنه لم يكن بنفس العقلية، في ذلك الوقت بدأنا تغيير العديد من الأشياء والتي غيرته".

باروت البالغ 18 عاما شارك الموسم الحالي في 10 مباريات بقميص الديوك الفريق الأول والرديف وسجل 11 هدفا وصنع هدفا.

وتحت قيادة مورينيو شارك في مباراتين لمدة 6 دقائق بالدوري الإنجليزي أمام بيرنلي وولفرهامبتون.

ويعاني الديوك من الغيابات في خط الهجوم بسبب إصابة طويلة المدى لكل من الإنجليزي هاري كين والكوري سون هيونج مين.

طالع أيضا

هل يستكمل الدوري الإيطالي بدون جمهور؟

الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك

طالع قائمة الترجي أمام الزمالك

كورونا يؤجل مباراة نابولي وإنتر

أسوأ مسيرة خارج الأرض لليفربول في عهد كلوب

لاعبو الأهلي جاهزون جميعا لصن داونز

توتنام في إنجلترا مؤتمر مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: لا تسألوني عن فيروس كورونا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آل الشيخ يفسر سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية "الجمعية العمومية قريبة" 53 دقيقة | إفريقيا
رسميا - الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى 3 أبريل بسبب فيروس كورونا 56 دقيقة | أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو يجاور جيسوس وغياب دي بروين أمام شيفليد وينزداي ساعة | أوروبا
الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي ساعة | إفريقيا
رسميا - بسبب فيروس كورونا.. تأجيل السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
من دعوة لحصد اللقب.. السنغال تفوز بـ كأس العرب 2020 تحت 20 عاما ساعة | الوطن العربي
عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي.. التواصل حدث مرتين فقط ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي 4 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي
قد ينال إعجابك