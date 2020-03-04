مران الزمالك - تدريب على فترتين قبل مواجهة الترجي.. وخطاب من وزير الرياضة

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 18:11

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك الأخير قبل السوبر

يخوض لاعبو نادي الزمالك تدريبات استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على فترتين بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

الحصة التدريبية الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.

ومن ثم يعقد كارتيرون مؤتمرا صحفيا في التاسعة مساء غدٍ الخميس للحديث عن مباراة الترجي التونسي كما يُعقد الاجتماع الفني للمباراة في الواحدة ظهر غد الخميس.

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كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس.

وأرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطابا لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يهنئه فيه بالفوز على نظيره الترجي في ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتمنى وزير الرياضة الفوز للفريق في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل وتخطي عقبة الفريق التونسي.

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كما توجه وزير الرياضة بالشكر لجماهير النادي بعد ظهورها بشكل راقي ومحترم في المباريات الأفريقية الأخيرة للفريق والتشجيع المثالي وهو ما سيكون ركيزة اساسية لعودة الجماهير بشكل طبيعي الفترة القادمة.

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