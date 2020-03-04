سولشاير: لا نتعجل عودة راشفورد

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - سولشاير

لا يتعجل أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عودة مهاجمه المصاب ماركوس راشفورد.

وظهر الدولي الإنجليزي آخر مرة مع الفريق في منتصف يناير، عندما تم استبداله بسبب إصابة في الظهر أمام وولفرهامبتون.

قال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كما هو الحال مع أي لاعب، يريد أن يكون لائقًا في أسرع وقت ممكن وأن يلعب في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف "إذا كان هذا يعني اللعب في شهر أبريل، إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة معنا في نهاية الموسم، فسيكون هذا أمرًا رائعًا. إذا كان يستغرق وقتا أطول، لن نتعجل عودته".

وتابع "علينا فقط أن نكون هادئين في هذا الأمر لأن ماركوس هو مستقبل النادي للسنوات القادمة".

وعن عملية تعافي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، قال سولشاير "يعمل الآن في صالة الألعاب الرياضية وفي حمام السباحة، وهو يتحرك بشكل أفضل. إنه في المكان وحوله. ولكن من الصعب تحديد موعد لعودته".

قبل تعرضه لإصابة في ظهره، كان راشفورد يتمتع بموسم رائع مع الشياطين الحمر، وفي جميع المسابقات، سجل 19 هدفًا في 31 مباراة، كأفضل معدل تهديفي للاعب في مسيرته مع يونايتد، وكذلك هو هداف الفريق حتى الآن خلال هذا الموسم.

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