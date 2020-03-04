ماركا: أتليتكو يسعى لضم راكيتيتش

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 16:17

كتب : FilGoal

راكيتيتش

يسعى نادي أتليتكو مدريد للحصول على خدمات إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن لاعب الوسط الدولي الكرواتي يرغب في الاستمرار في إسبانيا، ويلائم أتليتكو مدريد كثيرا، وفي ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، فسعره لن يكون كبيرا.

صاحب الـ٣١ عاما لم يعد دوره محوريا في برشلونة مع تواجد فرينكي دي يونج وسيرخيو بوسكيتس وأرثر ميلو وأرتورو فيدال وريكي بويج وسيرجي روبيرتو، حتى أن تقارير صحفية قالت إن برشلونة يرغب في بيع لاعبه أكثر من مرة.

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وانضم راكيتيتش إلى برشلونة قادما من إشبيلية في صيف ٢٠١٤ بمبلغ ١٨ مليون يورو.

وشارك الكرواتي خلال الموسم الجاري في ٣٠ مباراة بكل المسابقات صنع خلالها ٤ أهداف.

راكيتيتش توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ٤ مرات وكأس الملك بنفس الرقم وكأس السوبر الإسبانية مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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