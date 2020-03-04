الزمالك: الترجي منافس صعب.. طوينا صفحة الذهاب وكلنا إصرار على التأهل

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن فريقه لديه إصرار وعزيمة على التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة".

وأضاف "اللاعبون لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية وهناك حالة من الالتزام لدى الجميع منذ الوصول إلى العاصمة التونسية لأن الجميع يتعامل بعقلية احترافية ورغبة في انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائي".

واستدرك أمير "المواجهة صعبة مع منافس محترم يضم لاعبين على مستوى فني مرتفع".

وتابع أمير مرتضى "صفحة الفوز في مباراة الذهاب قد طويت تماما وأمام الفريق شوط ثاني مهم بعد غدا الجمعة نسعى من خلاله للتأهل".

وأشاد المشرف على الكرة بالسفارة المصرية في تونس والدور الذي تقوم به وكذلك الإجراءات الأمنية التي تصاحب البعثة منذ وصولها.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وعليه بالفوز بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة 3-1.

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والترجي، بطل النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، يأمل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب حين يستضيف الفارس الأبيض بطل السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وتقابل الناديان مرتين في آخر 3 أسابيع، تفوق الزمالك في المرتين بنتيجة 3-1، الأولى في السوبر الإفريقي بالدوحة والثانية في القاهرة.

والفائز من مواجهة الزمالك والترجي يواجه في الدور نصف النهائي مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

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