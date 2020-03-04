بيان رسمي – الاتحاد التونسي: مباراة الترجي ضد الزمالك بحضور الجمهور

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه إقامة مباراة الترجي ضد الزمالك بحضور جماهيري.

وقال بيان الاتحاد التونسي:"تبعا لما وقع تداوله حول إمكانية لعب مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار دوري أبطال إفريقيا دون حضور الجمهور ، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي".

وأردف "لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفا رسميا من مؤسسات الدولة المعنية".

وشدد "في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة (اتحاد الكرة) مع أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة ، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور".

قالت إذاعة موزاييك التونسية إن وزارة الصحة المحلية أوصت بعدم حضور جمهور لمباراة الترجي والزمالك يوم الجمعة في ملعب رادس.

وكتبت الإذاعة أن الوزارة نصحت بذلك خلال ندوة علمية حضرها صحفيون عُقدت يوم الأربعاء، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وعليه بالفوز بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة 3-1.

والترجي، بطل النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، يأمل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب حين يستضيف الفارس الأبيض بطل السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وتقابل الناديان مرتين في آخر 3 أسابيع، تفوق الزمالك في المرتين بنتيجة 3-1، الأولى في السوبر الإفريقي بالدوحة والثانية في القاهرة.

والفائز من مواجهة الزمالك والترجي يواجه في الدور نصف النهائي مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

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