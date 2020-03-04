سفير مصر في تونس لـ في الجول: لا أعتقد أن مباراة الترجي والزمالك ستقام دون جماهير

قال السفير المصري في تونس، نبيل حبشي، إنه لا يعتقد أن مباراة الترجي والزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تقام دون جماهير.

وتحدث حبشي لـFilGoal.com قائلا: "الأمر مجرد اقتراح، ولا أظن أنه سيتم تنفيذه".

وشدد "لا يوجد قرار رسمي بمنع حضور الجماهير".

وأجلت السلطات التونسية تأجيل طرح تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن هناك نية لتأجيل طرح التذاكر حتى غدا الخميس.

قالت إذاعة موزاييك التونسية إن وزارة الصحة المحلية أوصت بعدم حضور جمهور لمباراة الترجي والزمالك يوم الجمعة في ملعب رادس.

وكتبت الإذاعة أن الوزارة نصحت بذلك خلال ندوة علمية حضرها صحفيون عُقدت يوم الأربعاء، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وعليه بالفوز بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة 3-1.

والترجي، بطل النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، يأمل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب حين يستضيف الفارس الأبيض بطل السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وتقابل الناديان مرتين في آخر 3 أسابيع، تفوق الزمالك في المرتين بنتيجة 3-1، الأولى في السوبر الإفريقي بالدوحة والثانية في القاهرة.

والفائز من مواجهة الزمالك والترجي يواجه في الدور نصف النهائي مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

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