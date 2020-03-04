تقرير: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب ردود أفعال مساعد سيتيين

يبدو أن هناك أزمة جديدة ضربت غرفة ملابس برشلونة، إذ أن لاعبي الفريق الأول غاضبون من رد فعل إيدير سارابيا مساعد كيكي سيتيين مدرب الفريق خلال الكلاسيكو. وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية.

وقال التقرير إن لاعبي برشلونة ليسوا سعداء بلغة الجسد والطريقة التي تحدث بها مساعد المدرب خلال مواجهة ريال مدريد يوم الأحد، والتي خسرها الفريق الكتالوني بنتيجة ٢-٠ في الدوري الإسباني.

وأشار إلى أن لاعبي الفريق الكتالوني يشعرون أن الكلمات القاسية وطريقة سارابيا في توجيهها كانت غير مناسبة ولم تكن شيئا تدفعهم لتقديم رد فعل إيجابي.

وكانت هناك أزمة سابقة منذ وقت قصير سابق، بين إريك أبيدال المدير الرياضي، وليونيل ميسي نجم وقائد الفريق على خلفية تصريحات الأول أن هناك لاعبين كان لها يد في إقالة إرنستو فالفيردي المدرب الأسبق.

ما الذي حدث؟

برنامج "فاموس" عبر قناة "موفيستار" أظهر مقاطع مصورة لسارابيا مساعد سيتيين وهو يدين لاعبي برشلونة بسبب ارتكابهم بعدد من الأخطاء خاصة في التمرير والتمركز.

وأظهرت تعبيرات سارابيا إحباطه الكبير تجاه الطريقة التي لعب بها برشلونة، خاصة وأنه كان يصرخ ويقسم كثيرا خلال المقطع، وتسبب ذلك في جدال عما إذا كان المدرب يقوم فعلا بمهمته كأحد أبرز مساعدي كيكي سيتيين مدرب الفريق، في حين أن آخرين يرون أنه ليس في موقع يسمح له بفعل ذلك الأمر وتوجيه مثل تلك الانتقادات خلال اللقاء.

ووفقا لتقارير اتجه سارابيا إلى جيرار بيكيه مدافع الفريق خلال المباراة وقال له: "هذا سيء سيء، تلك التمريرات الطويلة لا جدوى منها".

ووجه انتقادات أخرى لمارك أندري تير شتيجن حارس مرمى الفريق بسبب التمرير، وأيضا آرثر البرازيلي لاعب وسط الملعب، وكذلك لأنطوان جريزمان مهاجم الفريق.

وخرج مانو سارابيا اللاعب الدولي الإسباني السابق ونجم أتليتك بلباو ووالد إيدير للدفاع عنه قائلا عبر "أوندا سيرو": "لا أفهم كل هذا الجدل، إنه موقف يحدث يوما بعد يوم ويتم أخذه خارج السياق من مقاعد البدلاء".

وواصل "إنه يعلم قواعد غرفة الملابس، ليس فقط لأنني أخبرته ذلك، لكن لأن كيكي معلم جيد، إيدير شخص شغوف تجاه التطور والنمو، يضع أقصى ما لديه من شغف في مثل تلك الأشياء".

فيما تحركت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لمنع تسريب مثل تلك اللقطات عقب المباريات والتحكم بها، خاصة بعدما تلقى شكاوى من عدد من الأندية في حالات مشابهة لما حدث مع سارابيا.

برشلونة حاليا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر بـ٥٦ نقطة بعد ٢٦ جولة.

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