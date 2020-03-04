كلوب: أود إيقاف الحديث عن الهزيمة من واتفورد.. تلك ليست الأسابيع الثلاثة الأفضل

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي أن الفريق لا يمر بأفضل أوقاته في الأسابيع الثلاثة الأخيرة على مستوى النتائج.

تشيلسي أقصى ليفربول من مرحلة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مكبدا الريدز الخسارة الثانية على التوالي لأول مرة منذ 7 يناير 2019 والهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات.

كلوب قال عقب اللقاء "أود حقا التوقف عن الحديث الهزيمة من واتفورد، لكننا نستحق الخسارة أمام تشيلسي لأنهم سجلوا مرتين وصنعنا عددا من الأخطاء الكبيرة في الهدفين".

وتابع عبر حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "بعد ذلك صارت المباراة مفتوحة، سددنا 4 كرات على التوالي في الشوط الأول وساديو ماني كان قريبا من التسجيل".

وأردف "رد فعل اللاعبين كان جيدا أحببت هذا لكن الهدف الثاني كان بمثابة مشكلة وتشيلسي دافع بشكل جيد بدنيا".





































وأكمل "نحن غير محظوظين في تلك اللحظات، أدريان تصدى بشكل رائع لكرة قبل الهدف الأول، لذلك علينا أن نكون مستعدين لتلك اللقطات".

واضاف "تلك ليست الأسابيع الثلاثة الأفضل للفريق طيلة الموسم، لكن هناك فرصة لنجعل الثلاثة المقبلة الأفضل وتلك خطتنا".

وأتم "لسنا مهتمين بمواجهة أتليتكو مدريد، بل بورنموث لأنهم يحاربون بما يملكون وقدموا أداءً جيدا أمام تشيلسي، لسنا علينا الشعور بالحزن سوف نفوز ونريد فعل هذا يوم السبت المقبل".

ليفربول لديه مهمة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي من أجل استعادة الانتصارات قبل أن يستضيف أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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