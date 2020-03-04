رسميا - هنري يدعم صفوف مونتريال إمباكت ويضم وانياما

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

وانياما

أعلن نادي توتنام الإنجليزي انتقال لاعبه الكيني فيكتور وانياما إلى صفوف مونتريال إمباكت الكندي.

فيكتور وانياما

النادي : توتنام هوتسبر

لاعب الوسط الكيني البالغ 28 عاما خاض الموسم الجاري 4 مباريات فقط ولم يظهر رفقة جوزيه مورينيو منذ توليه مهمة تدريب الديوك.

وخاض الدولي الكيني 97 مباراة منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من ساوثامبتون سجل 7 أهداف منها هدفا في اللقاء الأخير بملعب وايت هارت لين.

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ولم يكشف كلا الناديين على قيمة ومدة انتقال اللاعب.

الكيني قال عقب انضمامه "أؤمن بالنادي وكامل الفريق الذي يملك خطة مميزة وآمل أن أساهم بقوة في نجاح الفريق".

وسينضم وانياما ليلعب تحت إمرة الفرنسي تيري هنري تدريبيا والذي يقود الفريق في الدوري الأمريكي ودوري أبطال الكونكاكاف.

ونجح هنري في قيادة الفريق لربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، وفاز في أول لقاءاته في الدوري الأمريكي على حساب نيوإنجلاند ريفولشن.

الفريق يضم أيضا في صفوفه الإسباني بويان كريكيتش لاعب برشلونة وميلان وروما السابق.

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