روس باركلي: كمشجع لـ إيفرتون أردت التسجيل في ليفربول

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول

لم يخف الإنجليزي روس باركلي سعادته كـ "مشجع لـ إيفرتون" بالتسجيل في شباك ليفربول في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدولي الإنجليزي سجل هدف مضاعفة النتيجة بمجهود فردي من بعد منتصف الملعب ومسددا بقوة على يمين الحارس أدريان لتصبح النتيجة 2-0.

باركلي قال عقب نهاية اللقاء: "مباراة رائعة ونتيجة كبيرة للاعبين، كنا نريد تقديم أداءً كبيرا اليوم بعد نتيجتين مخيبتين".

أخبار متعلقة
أيام عصيبة على كلوب.. في ظهور صلاح ليفربول يودع كأس إنجلترا أمام تشيلسي تشكيل تشيلسي - جيرو يقود الهجوم ضد ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح احتياطي.. ومزيج بين الأساسيين والبدلاء لمواجهة تشيلسي كلوب: تشيلسي المرشح الأكبر لعبور ليفربول في الكأس لكننا نسعى للتتويج باللقب

وتابع عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "التسجيل في شباك ليفربول هائل بالنسبة لي، كمشجع لـ إيفرتون أردت أن أسجل في شباك ليفربول".

وأتم عن زميله بيلي جليمور الذي حاز على جائزة أفضل لاعب في اللقاء "كان مميزا، ولم يكن مفاجأة بالنسبة لي، رأيته في التدريبات ويبدو كأنه يتدرب معنا منذ الموسم الماضي".

لاعب الوسط البالغ 26 عاما خاض 12 مباراة من قبل بقميص إيفرتون وتشيلسي فاز فقط في مباراتين وكلاهما في الكأس ويعد هدفه هو الأول.

ثنائية للفريق الأزرق سجلها البرازيلي ويليان في الدقيقة 13، والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 64.

خسارة ثانية لليفربول على التوالي بعدما هُزم قبل أيام أمام واتفورد لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

وهي الهزيمة الثالثة خلال آخر 4 مباريات لليفربول، بعدما خسر أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم فاز على وست هام في الدوري، قبل الهزيمة من واتفورد ثم اليوم أمام تشيلسي.

مباراة اعتمد فيها فرانك لامبارد ويورجن كلوب مدربا تشيلسي وليفربول على تشكيل ممزوج بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء والناشئين.

اقرأ أيضا:

تعرف على الفائزين في استفتاء في الجول للأفضل 2019

تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي

سكرتير عام جديد للاتحاد الإفريقي

كواليس مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا

تعرف قرعة دوري الأمم الأوروبية

تشيلسي كأس الاتحاد في إنجلترا ليفربول روس باركلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: أود إيقاف الحديث عن الهزيمة من واتفورد.. تلك ليست الأسابيع الثلاثة الأفضل 2 ساعة | أوروبا
لامبارد: فخور بما حققناه أمام ليفربول الذي لا يُصدق 2 ساعة | أوروبا
رسميا - هنري يدعم صفوف مونتريال إمباكت ويضم وانياما 2 ساعة | أوروبا
أبو تريكة: ليفربول يجب أن يتذكر الماضي ويتم شحن اللاعبين.. وعدم التفكير في أتليتكو 2 ساعة | أوروبا
روس باركلي: كمشجع لـ إيفرتون أردت التسجيل في ليفربول 2 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة في بيان رسمي: لجنة الاستنئاف تنظر تظلمي الأهلي والزمالك 2 ساعة | مصر
ميتشو: مواجهة الأهلي القارية صعبة لكن بإمكانه التأهل.. الزمالك سيظل في قلبي 2 ساعة | الدوري المصري
كأس ألمانيا - ساربروكن يحقق ما لم يحدث من قبل.. وبايرن ميونيخ للمربع الذهبي 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي
قد ينال إعجابك