روس باركلي: كمشجع لـ إيفرتون أردت التسجيل في ليفربول

لم يخف الإنجليزي روس باركلي سعادته كـ "مشجع لـ إيفرتون" بالتسجيل في شباك ليفربول في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدولي الإنجليزي سجل هدف مضاعفة النتيجة بمجهود فردي من بعد منتصف الملعب ومسددا بقوة على يمين الحارس أدريان لتصبح النتيجة 2-0.

باركلي قال عقب نهاية اللقاء: "مباراة رائعة ونتيجة كبيرة للاعبين، كنا نريد تقديم أداءً كبيرا اليوم بعد نتيجتين مخيبتين".

وتابع عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "التسجيل في شباك ليفربول هائل بالنسبة لي، كمشجع لـ إيفرتون أردت أن أسجل في شباك ليفربول".

وأتم عن زميله بيلي جليمور الذي حاز على جائزة أفضل لاعب في اللقاء "كان مميزا، ولم يكن مفاجأة بالنسبة لي، رأيته في التدريبات ويبدو كأنه يتدرب معنا منذ الموسم الماضي".

لاعب الوسط البالغ 26 عاما خاض 12 مباراة من قبل بقميص إيفرتون وتشيلسي فاز فقط في مباراتين وكلاهما في الكأس ويعد هدفه هو الأول.





































ثنائية للفريق الأزرق سجلها البرازيلي ويليان في الدقيقة 13، والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 64.

خسارة ثانية لليفربول على التوالي بعدما هُزم قبل أيام أمام واتفورد لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

وهي الهزيمة الثالثة خلال آخر 4 مباريات لليفربول، بعدما خسر أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم فاز على وست هام في الدوري، قبل الهزيمة من واتفورد ثم اليوم أمام تشيلسي.

مباراة اعتمد فيها فرانك لامبارد ويورجن كلوب مدربا تشيلسي وليفربول على تشكيل ممزوج بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء والناشئين.

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