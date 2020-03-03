رسميا - تأجيل مواجهة يوفنتوس وميلان بالكأس.. واقتراح بتعليق النشاط الرياضي لمدة شهر

تقرر تأجيل مواجهة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بسبب الخوف من فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يواجه يوفنتوس فريق ميلان في تورينو، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأصدر الاتحاد الإيطالي قرارا بتأجيل مواجهة يوفنتوس وميلان في الكأس بسبب الخوف من الكورونا.

وأوضح تقرير صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت ان يوفنتوس أبلغ المسؤولين احترامه لأي قرار سيتم اتخاذه سواء باللعب أو التأجيل من أجل المصلحة العامة.

وأشار التقرير الإيطالي إلى اقتراح من الحكومة بتجنب التجمعات وأي أحداث بما فيها النشاط الرياضي لمدة 30 يوما.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت عن إصابة 2263 حالة حتى الآن ووفاة 79 منهم بزيادة قدرها 27 شخصا في يومين تقريبا.

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