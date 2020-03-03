مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة للإعلان عن تطبيق حكم الفيديو.. تعرف على أول لقاء يشهد تطبيقه

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 21:33

كتب : بسام أبو بكر

حكام فيديو

يقيم اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل للإعلان بشكل رسمي عن تطبيق حكم الفيديو بداية من الدور الثاني من الدوري.

وعقد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام اجتماعا اليوم الثلاثاء مع فريقي طلائع الجيش وإنبي لاطلاعهم على ما يخص تطبيق التقنية إذ إن مباراتهم ستشهد أول تطبيق للفيديو في الدوري.

وينطلق الدور الثاني من الدوري يوم الخميس المقبل بلقاء طلائع الجيش وإنبي.

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وشهدت الفترة الماضية تدريب جميع حكام الدوري على كيفية التعامل مع تقنية الفيديو كما تم تجربتها في لقاء ودي بين سيراميكا وبلدية المحلة في استاد القاهرة.

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