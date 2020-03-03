مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة للإعلان عن تطبيق حكم الفيديو.. تعرف على أول لقاء يشهد تطبيقه

يقيم اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل للإعلان بشكل رسمي عن تطبيق حكم الفيديو بداية من الدور الثاني من الدوري.

وعقد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام اجتماعا اليوم الثلاثاء مع فريقي طلائع الجيش وإنبي لاطلاعهم على ما يخص تطبيق التقنية إذ إن مباراتهم ستشهد أول تطبيق للفيديو في الدوري.

وينطلق الدور الثاني من الدوري يوم الخميس المقبل بلقاء طلائع الجيش وإنبي.

وشهدت الفترة الماضية تدريب جميع حكام الدوري على كيفية التعامل مع تقنية الفيديو كما تم تجربتها في لقاء ودي بين سيراميكا وبلدية المحلة في استاد القاهرة.

اقرأ أيضا:

تعرف على الفائزين في استفتاء في الجول للأفضل 2019

تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي

سكرتير عام جديد للاتحاد الإفريقي

كواليس مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا

تعرف قرعة دوري الأمم الأوروبية