الإسماعيلي يضم 19 لاعبا في قائمة مواجهة الرجاء ويوضح السبب

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 21:02

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي على ضم 19 لاعبا فقط في القائمة المقرر أن تواجه الرجاء المغربي في البطولة العربية.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية المقرر لها يوم 15 مارس الجاري.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق لـ FilGoal.com : "قررنا ضم 19 لاعبا فقط في القائمة لمواجهة الرجاء".

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وأوضح "قررنا ذلك لأن الرحلة أيامها معدودة ولذلك لن نحتاج لعدد أكبر".

وأضاف المنياوي "سيتم اصطحاب 3 حراس مرمى خلال الرحلة ولكن لم يتم الاستقرار على أسماء اللاعبين".

وتابع "ديديه جوميز المدير الفني سيحددوا الأسماء عقب مواجهة الجونة في الدوري".

وعن مواجهة الجونة قال المنياوي: "لقاء هام بالطبع، نسعى من خلاله لإحراز الفوز لتعديل وضع الفريق في جدول ترتيب أندية الدوري".

وأتم تصريحاته "مباراة الجونة ستكون بروفة نهائية قبل خوض مواجهة الرجاء الهامة وهدفنا التأهل لنهائي البطولة العربية".

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