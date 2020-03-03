محاولات من الترجي لتجهيز الخنيسي لمواجهة الزمالك

يسعى الجهاز الفني للترجي التونسي لتجهيز طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق لمواجهة الزمالك المنتظرة.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ووفقا لموقع Foot24 التونسي فمازالت المحاولات مستمرة لتجهيز الخنيسي لمواجهة الزمالك المقبلة.

وأضاف التقرير أن إصابة الخنيسي حرمت معين الشعباني المدير الفني للترجي من خيارات متعددة في الهجوم بسبب الاعتماد على الإيفواري إبراهيم واتارا.

وكان الترجي قد أعلن جاهزية عبد القادر بدران مدافع الفريق والذي غاب عن مواجهتي الزمالك للإصابة.

وكشف التقرير أن اللاعب قد يكون قادرا على المشاركة في مباراة الجمعة إذا حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

وغاب الخنيسي عن مباراة الذهاب بسبب تعرضه للإصابة عقب لقاء السوبر الإفريقي.

وشارك الخنيسي لمدة نصف ساعة في خسارة فريقه بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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