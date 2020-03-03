فان جال: كان يجب انتقال دي يونج إلى يوفنتوس ودي ليخت لبرشلونة

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - ماتياس دي ليخت

يرى لويس فان جال المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد أن برشلونة ويوفنتوس اشتريا لاعبين خاطئين من أياكس هذا الصيف.

وكان ماتياس دي ليخت قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قبل بداية الموسم بينما ضم برشلونة فرينكي دي يونج لاعب الوسط.

وقال فان جال في تصريحات لـ زيجو سبورت الهولندية: "لو اضطر نادي واحد فقط لشراء دي ليخت لكان برشلونة، هو الأكثر احتياجا له".

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وأضاف "برشلونة يفتقر للاعب من نوعية دي ليخت أكثر من دي يونج".

وأوضح "بظهور دي يونج بجانب سيرجيو بوسكيتس اتضح أن لاعب الوسط الهولندي كان يجب أن يذهب ليوفنتوس".

وأتم فان جال تصريحاته "أعتقد أن الفريقان كان يجب أن يتبادلا الصفقات في الصيف".

وانتقل دي يونج إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو بينما توجه دي ليخت ليوفنتوس مقابل 85 مليون يورو.

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