الترجي يستعيد مدافعه قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

اعتراضات الترجي على الحكم - رضوان جيد - الزمالك - الترجي

عاد عبد القادر بدران مدافع الترجي التونسي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية قبل أيام من مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد الترجي مساء الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد رادس.

ويغيب المدافع الجزائري منذ إصابته قبل مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك التي حسمها الفارس الأبيض في الدوحة.

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وأصبح بدران جاهزا للمشاركة أمام الزمالك في مباراة العودة.

وحصل الترجي على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير بكامل طاقة استاد رادس خلال مباراة الزمالك والتي تبلغ 60 ألف مشجع.

وفاز الزمالك على الترجي في مباراة الذهاب قبل أيام في استاد القاهرة بثلاثية مقابل هدف.

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